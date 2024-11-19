وزير البترول يبحث مع "آي بي آر" موقف أعمالها بالصحراء الغربية وخليج السويس

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وفد شركة "آي بى آر"، برئاسة الدكتور محمود دبوس رئيس الشركة، لبحث موقف أعمال الشركة وأنشطتها في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخليج السويس وخططها لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز وتطوير الحقول المتقادمة.

وخلال اللقاء، أوضح المهندس كريم بدوى أنه تم بحث سبل توسع الشركة في أنشطة البحث والاستكشاف من خلال المناقصة العالمية التي تم طرحها هذا العام، والتي تشمل ١٢ منطقة جديدة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بالإضافة إلى بحث سبل استفادة الشركة من مجموعة الفرص الاستثمارية الإضافية التي تم الإعلان عنها في مجال البحث والاستكشاف وتطوير الحقول في المناطق المفتوحة من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG).

وخلال اللقاء استعرض الدكتور محمود دبوس موقف أعمال الشركة في برامج الحفر والتطوير في مناطق امتيازها بأبورواش وبنى سويف والفيوم، من خلال تطبيق الأساليب الفنية الحديثة لزيادة حجم الاحتياطيات البترولية ومعدلات الإنتاج، كما استعرض مشروعات خفض الانبعاثات واستخدام الغاز بديلًا للسولار والمازوت في مولدات الكهرباء، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسينه.

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