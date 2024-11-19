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رياضة

صدمة قوية لـ غانا، قائمة المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025

منتخب مصر الاول لكرة
منتخب مصر الاول لكرة القدم، فيتو

تصفيات أمم إفريقيا، أسدل الستار على منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب باكتمال عقد المتأهلين للبطولة.

ويعد منتخب غانا أكبر مفاجآت البطولة بعد خروجه من التصفيات وفشله في التأهل إلى الكان المقبلة وهو ما شكل علامة استفهام كبيرة حول هذا الفريق الكبير.

 

قائمة المتأهلين لأمم أفريقيا 2025

 المغرب - المستضيف
 بوركينا فاسو
 الكاميرون
 الجزائر
الكونغو الديموقراطية
السنغال
 مصر
أنجولا
غينيا الاستوائية
 ساحل العاج
أوغندا
جنوب أفريقيا
 الجابون
 نيجيريا 
 تونس
 زيمبابوي 
 زامبيا
مالي
 جزر القمر
 بنين
 السودان
 تنزانيا
بتسوانا

موزمبيق 

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