عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة يكشف آليات جديدة لنجاح منظومة تصدير العقار

اقترح الدكتور أحمد هندى عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية عددا من الإجراءات لتفعيل منظومة تصدير العقار.

تتضمن تحسين التشريعات العقارية لتبسيط الإجراءات القانونية لشراء العقارات للأجانب وتقديم ضمانات قانونية لحماية حقوق المشترين الأجانب.

وأشار إلى الترويج الدولي للمشروعات العقارية من خلال المشاركة في المعارض العقارية الدوليةو إنشاء منصات رقمية متعددة اللغات تُظهر مميزات الاستثمار العقاري في مصر، وربط العقارات بفرص الإقامة والجنسيةو تقديم برامج تمنح الإقامة أو الجنسية للمستثمرين العقاريين الأجانب مثلما تفعل دول كبرى مثل تركيا واليونان وتطوير البنية التحتية والخدمات:

• ضمان تقديم مشروعات عقارية بجودة عالية مع مرافق حديثة وخدمات متكاملة لجذب المشترين الأجانب.

واكد على التركيز على المدن الجديدة من خلال تسليط الضوء على المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، لما تحتويه من مشروعات عصرية تُنافس على المستوى العالمي.



وأوضح انه مقارنة بأسواق العقارات العالمية، تقدم مصر أسعارًا تنافسية، وهو عامل جذب قوي يجب استثماره مع الحفاظ على جودة العقارات.

وأضاف أن تصدير العقار هو فرصة كبيرة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالميًا. بتطوير التشريعات، تحسين جودة المشروعات العقارية، والترويج لها على المستوى الدولي، يمكن لمصر أن تتحول إلى دولة رائدة في تصدير العقار. هذا التوجه لا يدعم الاقتصاد المحلي فقط، بل يُظهر الوجه الحضاري لمصر كوجهة استثمارية وسكنية عالمية.

وأشار إلى أن العقارات أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، إذ يمثل القطاع العقاري نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع التطورات الاقتصادية العالمية وسعي مصر لتعزيز مواردها الاقتصادية، أصبح تصدير العقار أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد هندي على أن تصدير العقار يعني تسويق وبيع الوحدات العقارية المحلية للأجانب، سواء بغرض الاستثمار، السكن، أو السياحة. يتضمن ذلك جذب مستثمرين دوليين للاستثمار في المشروعات العقارية المصرية، مما يؤدي إلى دخول العملة الأجنبية وزيادة النشاط في السوق المحلي.

وأشار إلى أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري لزيادة النقد الأجنبي من خلال بيع العقارات للأجانب يساهم في زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، ما يساعد في تحقيق التوازن المالي وتخفيف الضغط على الجنيه المصري، ودعم قطاع العقارات من خلاا جذب الطلب الأجنبي يؤدي إلى تسريع حركة البيع والشراء، مما يعزز من استقرار السوق العقاري ويقلل من المخزون غير المباع.

وأشار الى تحفيز القطاعات المرتبطة بالعقار ويشمل ذلك قطاعات الإنشاءات، مواد البناء، النقل، والخدمات اللوجستية، مما يخلق فرص عمل ويزيد من معدلات النمو، وتعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية: مع تصدير العقارات، تُظهر مصر نفسها كمكان مثالي للاستثمار والسكن، خاصة في ظل التطورات الحديثة مثل المدن الجديدة (العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة).

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