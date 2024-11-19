الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أكرم القصاص: هناك منصات تتقاضى مبالغ مالية لنشر الشائعات ونحن نقع في "توثيق الكذب"

الكاتب الصحفي أكرم
الكاتب الصحفي أكرم القصاص، فيتو

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن قضية الشائعات، لا تتعلق فقط بالصفحات المزيفة، بل هناك مواقع خارجية تنشر أخبارًا كاذبة، ثم تنقل عنها مواقع أخرى الكذب فيما يسمى بتوثيق الكذب، لنجد بعدها صحفيون مصريون يخرجون بالخبر كأنه حقيقة وتحليل لها.

 

مواجهة الشائعات

وأشار خلال ندوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإطلاق مبادرة دور التنظيم الذاتي  للإعلام في مكافحة الشائعات، اليوم الثلاثاء، بحضور القيادات الصحفية والإعلامية، إلى أن  كل وزارة لها موقع وتنشر بكشف الأخبار الخاصه بها لكشف الحقائق،مثلما تقوم وزارة الداخلية، وأن هناك قضايا في مجلس النواب يحيطها الغموض ما يعطي مساحة للكذب ونشر الشائعات، وعليه لابد من تقارير يومية لكشف الشائعات مثلما تقوم الحكومه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الش أخبار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي أكرم القصاص

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

بمليار جنيه، الداخلية تحبط تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول (صور)

وزير المالية يكشف حجم خسائر قناة السويس ومصير أموال صفقة رأس الحكمة

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

منتخب مصر يتعادل مع بتسوانا ويمنحه بطاقة التأهل لأمم أفريقيا 2025

الرعب يجتاح العالم بعد توقيع وثيقة بوتين النووية، ومعاهد أمريكية تكشف سيناريو يوم القيامة

مفاجأة، كلوب خطط لضم لاعب مانشستر بدلا من تجديد عقد محمد صلاح

منوعات

المزيد

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

لطلاب الصف الأول الثانوي.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (1 – 2)

«يغضون أصواتهم»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح جزاء التأدب مع رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية