أكرم القصاص: هناك منصات تتقاضى مبالغ مالية لنشر الشائعات ونحن نقع في "توثيق الكذب"

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن قضية الشائعات، لا تتعلق فقط بالصفحات المزيفة، بل هناك مواقع خارجية تنشر أخبارًا كاذبة، ثم تنقل عنها مواقع أخرى الكذب فيما يسمى بتوثيق الكذب، لنجد بعدها صحفيون مصريون يخرجون بالخبر كأنه حقيقة وتحليل لها.

مواجهة الشائعات

وأشار خلال ندوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإطلاق مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات، اليوم الثلاثاء، بحضور القيادات الصحفية والإعلامية، إلى أن كل وزارة لها موقع وتنشر بكشف الأخبار الخاصه بها لكشف الحقائق،مثلما تقوم وزارة الداخلية، وأن هناك قضايا في مجلس النواب يحيطها الغموض ما يعطي مساحة للكذب ونشر الشائعات، وعليه لابد من تقارير يومية لكشف الشائعات مثلما تقوم الحكومه.

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