وزير المالية يكشف حجم خسائر قناة السويس ومصير أموال صفقة رأس الحكمة

كشف وزير المالية أحمد كجوك عن الخسائر التي تعرضت لها قناة السويس في الربع الأول من العام المالي، موضحا فقدها نحو ٥٠ مليار جنيه.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

و ردا على أسئلة النواب بخصوص استخدامات أموال صفقة رأي الحكمة، قال: أنه تم استخدام جزء منها في خفض المديونية.

وأضاف أننا سددنا حتى أكتوبر الماضي ما يقرب من ٣.٥ إلى ٤ مليار دولار، وهناك أفكار كثيرة لخفض الديون منها مبادلة الديون وغيرها من الأفكار.

الأصول غير المستغلة

وسأل النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن الأصول غير المستغلة وعن التكلفة التي تتحملها الحكومة بسبب ملف اللاجئين، وقال وزير المالية أنه بالنسبة للأصول غير المستغلة: " هناك قرار من مجلس الوزراء يتم تطبيقه بخصوص حسن استغلال الأصول وتوجيه حصيلة ٥٠٪؜ من عوائد هذا البند لخفض الدين العام.

وردا على سؤال النائب مصطفي سالم بخصوص التكلفة التي تتحملها الدولة بسبب ملف اللاجئين، قال وزير المالية د أحمد كجوك " الأمر يتطلب دراسة دقيقة من الحكومة كلها وليس فقط وزارة المالية.

لجنة الخطة والموازنة

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفى سالم بضرورة إدراج دراسة أوجه استفادة اللاجئين من الإتفاق الحكومة ضمن توصيات اللجنة ومطالبة الحكومة بأرقام واضحة يتم عرضها على اللجنة.

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