الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وزير المالية يكشف حجم خسائر قناة السويس ومصير أموال صفقة رأس الحكمة

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فيتو

كشف وزير المالية أحمد كجوك  عن الخسائر التي تعرضت لها قناة السويس في الربع الأول من العام المالي، موضحا فقدها نحو ٥٠ مليار جنيه.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

و ردا على أسئلة النواب بخصوص استخدامات أموال صفقة رأي الحكمة، قال: أنه تم استخدام جزء منها في خفض المديونية.

وأضاف أننا سددنا حتى أكتوبر الماضي ما يقرب من ٣.٥  إلى  ٤ مليار دولار، وهناك أفكار كثيرة لخفض الديون  منها مبادلة الديون وغيرها من الأفكار.

الأصول غير المستغلة 

وسأل النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عن الأصول غير المستغلة وعن التكلفة التي تتحملها الحكومة بسبب ملف اللاجئين، وقال وزير المالية أنه بالنسبة للأصول غير المستغلة: " هناك قرار من مجلس الوزراء يتم تطبيقه بخصوص حسن استغلال الأصول وتوجيه حصيلة ٥٠٪؜ من عوائد هذا البند لخفض الدين العام.
 وردا على سؤال النائب مصطفي سالم بخصوص التكلفة التي تتحملها الدولة بسبب ملف اللاجئين، قال وزير المالية د  أحمد كجوك " الأمر يتطلب دراسة دقيقة من الحكومة كلها وليس فقط وزارة المالية.

لجنة الخطة والموازنة

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفى سالم بضرورة إدراج دراسة أوجه استفادة اللاجئين من الإتفاق الحكومة ضمن توصيات اللجنة ومطالبة الحكومة بأرقام واضحة  يتم عرضها على اللجنة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخطة والموازنة بمجلس النواب الاصول غير المستغله خسائر قناة السويس مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية وزير المالية أحمد كجوك

مواد متعلقة

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس النواب: 31.3 مليار جنيه لمشروعات استثمارات دواوين المحافظات.. تشغيل المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في 1477 قرية.. 74,370 وحدة ضمن "إسكان بديل للعشوائيات"

النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب

النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية للجنة المختصة لدراسته

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

بمليار جنيه، الداخلية تحبط تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول (صور)

وزير المالية يكشف حجم خسائر قناة السويس ومصير أموال صفقة رأس الحكمة

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

منتخب مصر يتعادل مع بتسوانا ويمنحه بطاقة التأهل لأمم أفريقيا 2025

الرعب يجتاح العالم بعد توقيع وثيقة بوتين النووية، ومعاهد أمريكية تكشف سيناريو يوم القيامة

مفاجأة، كلوب خطط لضم لاعب مانشستر بدلا من تجديد عقد محمد صلاح

منوعات

المزيد

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

لطلاب الصف الأول الثانوي.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (1 – 2)

«يغضون أصواتهم»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح جزاء التأدب مع رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية