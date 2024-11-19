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حالة الطقس غدًا الأربعاء 20- 11- 2024 بوادي النطرون

حالة الطقس غدا بوادي
حالة الطقس غدا بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة  23 نهارًا  و15 درجة  ليلا.

حالة الطقس غدًا بالقاهرة 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأربعاء نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًَا الأربعاء  ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14

 

 

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حالة الطقس البحيرة حالة الطقس غدا وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية

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