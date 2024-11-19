جنوب أفريقيا تفوز على جنوب السودان بثلاثية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا

فاز منتخب جنوب أفريقيا على نظيره منتخب جنوب السودان بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

أهداف مباراة جنوب أفريقيا وجنوب السودان

سجل ثلاثية جنوب أفريقيا في الشوط الأول كل من: إيكرام راينبرز في الدقيقة 7 وباتريك ماسوانجاني في الدقيقة 22، وموكوينا في الدقيقة 50.

وتضم المجموعة الـ11 منتخبات جنوب أفريقيا وأوغندا والكونغو وجنوب السودان.

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا صدارة المجموعة الـ 11 برصيد 14 نقطة، فيما يأتي منتخب جنوب السودان في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وكان منتخبا جنوب أفريقيا وأوغندا نجحا في التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب قبل الجولة الأخيرة.

جنوب أفريقيا تفوز على أوغندا

وكان منتخب جنوب أفريقيا حقق الفوز على نظيره أوغندا بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على ملعب مانديلا العالمي، الجمعة الماضية، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل هدفي منتخب جنوب أفريقيا، ثابيلو مورينا في الدقيقة 49، باتريك ماسوانجاني في الدقيقة 89.

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