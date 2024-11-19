تأييد حبس عاطل سنة بتهمة حيازة الهيروين في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بتأييد حكم حبس عاطل متهم بحيازة الهيروين في مصر القديمة سنة مع الشغل.

وكانت محكمة جنايات "أول درجة" قد قضت بتاريخ 20 يوليو الماضي بحبس المتهم سنة مع الشغل مع تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه مع مصادرة المخدر المضبوط وإلزامه بالمصاريف.

وأسندت النيابة العامة للمتهم عبد الله.خ بأنه في يوم 19 مارس 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وذكر الضابط القائم بالقبض على المتهم أنه بتاريخ 19 مارس 2024 وحال مروره بدائرة قسم مصر القديمة لتفقد الحالة الأمنية ورد إليه اتصال هاتفي من أحد مصادره السرية يفيد بتواجد المتهم بمنطقة الجيارة بأحد الشوارع الجانبية من شارع حسن الانور محرزا لمواد مخدرة، فانتقل حيث أيقن تواجده وأبصره يخرج علبة سجائر من ملابسه، وقام بفتحها، وأخرج منها لفافات ورقية صغيرة الحجم.

وبالتقاط لفافة منها وفتحها ظهر ما بداخلها مسحوق بيج اللون ثبت معمليا أنه لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيشه وضبط علبة السجائر وجد بها 19 لفافة ورقية حوت ذات المخدر بخلاف اللفافة التي كانت بيده.

وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحراز اللفافات في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأشار تقرير المعمل الكيماوي إلى أن العشرون لفافة بكل منها مسحوق بيج اللون وزنت قائما 2.95 جم ثبت أنه للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

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