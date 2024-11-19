إحالة المتهم بالاتجار في مخدر الشادو بالجيزة للمحاكمة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة تاجر مواد مخدرة للمحاكمة الجنائية، عثر بحيازته على مخدر الشادو قبل ترويجه على عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات.

القبض على المتهم بالجيزة

وكانت معلومات قد وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تكشف عن تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة.



وعقب رصد تحركات المتهم، تم إعداد كمين له وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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