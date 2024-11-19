أمن الشرقية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في كفر صقر

شنت الأجهزة الأمنية بالشرقية حملات ليلية موسعة بمراكز وفري محافظة الشرقية لتحقيق الانضباط في الشارع الشرقاوي والتصدى للمخالفين بتوجيهات اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية واللواء عمرو رؤوف، مساعد الوزير مدير أمن الشرقية.

توجيهات العقيد أحمد إبراهيم مأمور مركز كفر صقر

قامت مباحث مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية بشن حملات أمنية ليلية موسعة على قرى ومناطق مركز كفر صقر بتوجيهات العقيد أحمد إبراهيم مأمور مركز شرطة كفر صقر والرائد أحمد نشأت رئيس مباحث مركز شرطة كفر صقر

النقيبان أحمد الباز وأحمد سمك

وذلك بالتعاون مع كل من النقيب أحمد الباز والنقيب أحمد سمك معاونى مباحث قسم شرطة كفر صقر لضبط الخارجين عن القانون وتفقد الحالة الأمنية، استمرارًا لجهود مباحث الشرقية في ضبط كل ما يخل بالأمن العام

إزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط

بالإضافة إلى إزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات والأنشطة المخالفة، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات منعًا لتفاقمها.

حملة بعموم كفر صقر وقراها

ومن جهته، أكد الرائد أحمد نشأت رئيس مباحث قسم شرطة كفر صقر، أن الحملة تواجدت بعدة مناطق مختلفة بدائرة قسم مركز كفر صقر والقرى المحيطة وذلك لضبط جميع المخالفات المرورية ومخالفات التعدي على المرافق العامة

التصدي لتجار المخدرات وحيازة الأسلحة النارية

وأيضا تم التصدي وضبط تجار المخدرات وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء بقصد البلطجة، وأيضا تم ضبط من عليهم أحكام ولم يقوموا بتنفيذها وتصدت الحملة إلى كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

استمرار الحملات بجميع مناطق كفر صقر

وأكد رئيس مباحث شرطة كفر صقر استمرار هذه الحملات بجميع المناطق المختلفة بدائرة المركز، مشددًا على استمرار التصدي لكافة المخالفين وضبطهم على الفور.

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