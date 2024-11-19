الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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قنصل لبنان الجديد في زيارة لمكتبة الإسكندرية

قنصل لبنان الجديد
قنصل لبنان الجديد في زيارة لمكتبة الإسكندرية

استقبل  الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية في مكتبه اليوم القنصل عبير على؛ قنصل عام لبنان في الإسكندرية بمناسبة بدء توليها مهام عملها كقنصل عام للبنان في مدينة الإسكندرية. 

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تم خلال اللقاء مناقشة فرص تعزيز ودعم التعاون الثقافي المستقبلي بين المكتبة، بما تمتلكه من إمكانيات هائلة، وبين الجمهورية اللبنانية الشقيقة، كما استمعت قنصل عام لبنان إلى شرح حول دور ورسالة المكتبة سواء في مصر أو في محيطها العربي والإقليمي وفى حوض البحر الأبيض المتوسط.
 

 

وفى نهاية اللقاء قام الدكتور أحمد زايد بإهداء قنصل لبنان عددًا من إصدارات المكتبة، أعقبها جولة تفقدت خلالها أرجاء المكتبة، وما تتمتع به من كنوز ومعارض ومراكز بحثية ومعالم.

 

مكتبة الإسكندرية تحتفل بإطلاق كتاب "قاضٍ في صعيد مصر" للمستشار محمد النجار.

كما  نظَّمت مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفل إطلاق ومناقشة كتاب "قاضٍ في صعيد مصر" للمستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

افتتح اللقاء الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، ونخبة من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من القضاة والسفراء وأساتذة الجامعات، إلى جانب مشاركين من الدول العربية، وكذلك أسرة المؤلف.

تحدّث المؤلّف في بداية الحفل عن ظروف تأليفه للكتاب، متطرّقًا إلى تجربة عمله قاضيًا في مدينة سوهاج منذ أكثر من عشرين عامًا.

ناقش الكتاب كل من الروائية الكبيرة سلوى بكر، والدكتور جلال أبو زيد، واللواء الشاعر يوسف جلال. وتحدث عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة، كما قدمت زوجة المؤلف ونجلته جانبًا إنسانيًا من حياته الشخصية.

جدير بالذكر أن كتاب "قاضٍ في صعيد مصر" صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ويتضمن تقديمًا قيّمًا كتبه المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف.
 

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الدكتور أحمد زايد مكتبه الإسكندرية مدير مكتبة الإسكندرية لبنان

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