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رياضة

منتخب كوت ديفوار يفوز برباعية على تشاد في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا

منتخب كوت ديفوار،
منتخب كوت ديفوار، فيتو

انتهت مباراة منتخب كوت ديفوار أمام ضيفه منتخب تشاد بنتيجة 0/4، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بأبيدجان، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

يذكر أن منتخبي كوت ديفوار وزامبيا تأهلا إلى كأس أمم أفريقيا 2025 عن هذه المجموعة السابعة.

قائمة المتأهلين لأمم أفريقيا 2025

 المغرب — المستضيف
 بوركينا فاسو
 الكاميرون
 الجزائر
الكونغو الديموقراطية
السنغال
 مصر
انجولا
غينيا الاستوائية
 ساحل العاج
اوغندا
جنوب أفريقيا
 الجابون
 نيجيريا 
 تونس
 زيمبابوي 
 زامبيا
مالي
 جزر القمر
 بنين
 السودان
 تنزانيا
بتسوانا

موزمبيق

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