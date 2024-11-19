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رياضة

تصفيات كأس أمم أفريقيا، منتخب كوت ديفوار يتقدم على تشاد 0/2 بالشوط الأول

منتخب كوت ديفوار،
منتخب كوت ديفوار، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب كوت ديفوار أمام ضيفه منتخب تشاد بنتيجة 0/2 للأفيال، في اللقاء الذي يقام على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بأبيدجان، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل بايو وإدينجرا هدفي كوت ديفوار في شباك تشاد بالدقيقتين 25 و37.

يذكر أن منتخبي كوت ديفوار وزامبيا قد تأهلا إلى كأس أمم أفريقيا 2025 عن هذه المجموعة السابعة.

 

المقاعد المتبقية للتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 

تتبقى ثلاث مقاعد فقط على اكتمال الـ24 منتخبًا المتأهلين إلى كأس أمم إفريقيا، وسيتم الحسم اليوم الثلاثاء بعد ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية.

وينتظر اليوم الثلاثاء، حسم المقعد الثاني في المجموعة الثالثة للتأهل مع منتخب مصر صاحب الصدارة، وتضم المجموعة بوتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا.

كما ينتظر حسم المقعد الثاني للمجموعة الثامنة ما بين منتخبي غينيا وتنزانيا قبل الجولة الأخيرة للمجموعة للتأهل برفقة الكونغو الديمقراطية صاحب الصدارة.

وينتظر أيضا تحديد المنتخب صاحب المركز الثاني بالمجموعة التاسعة ما بين منتخبي موزمبيق وغينيا بيساو للتأهل برفقة مالي صاحب الصدارة.

 

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025
 

1- تونس - المجموعة الأولى.

2- جزر القمر- المجموعة الأولى.

3- المغرب - المجموعة الثانية - (البلد المنظم)

4- الجابون - المجموعة الثانية.

5- مصر - المجموعة الثالثة.

6- نيجيريا - المجموعة الرابعة.

7- بنين - المجموعة الرابعة.

8- غينيا الاستوائية - المجموعة الخامسة.

9- الجزائر - المجموعة الخامسة.

10- أنجولا - المجموعة السادسة.

11- السودان - المجموعة السادسة.

12- كوت ديفوار- المجموعة السابعة.

13- زامبيا  - المجموعة السابعة.

14- الكونغو الديمقراطية - المجموعة الثامنة.

15- مالي - المجموعة التاسعة.

16- الكاميرون - المجموعة العاشرة.

17- زيمبابوي- المجموعة العاشرة.

18- أوغندا - المجموعة الحادية عشر.

19- جنوب إفريقيا - المجموعة الحادية عشر.

20- بوركينا فاسو - المجموعة الثانية عشر.

21-  السنغال - المجموعة الثانية عشر.

 

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