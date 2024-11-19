الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أوزبكستان تهزم كوريا الشمالية وتتصدر مجموعتها بتصفيات كأس العالم

أوزبكستان
أوزبكستان

تواجد منتخب أوزبكستان، في صدارة المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك بعد فوزه المثير على كوريا الشمالية (1-0) اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من التصفيات.

ويدين المنتخب الأوزبكي بالفضل في هذا الفوز لعباس بيك فايزوليف لاعب سيسكا موسكو الروسي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة (44).

وأنهى منتخب أوزبكستان المباراة بـ10 لاعبين لطرد عمر اشموردوف في الدقيقة (83).

الفوز رفع رصيد أوزبكستان إلى 13 نقطة ليقتسم الصدارة مع إيران، وتوقف رصيد كوريا الشمالية عند نقطتين في قاع الترتيب، بعد تلقيها الهزيمة الرابعة.

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 تصل محطتها الأخيرة.. تأهل 19 منتخبًا.. 11 فريق يتنافسون على الـ 5 مقاعد المتبقية.. وهذه مواعيد مباريات الجولة الختامية

وسيكون بمقدور منتخب إيران الانفراد بالصدارة مجددًا من خلال المباراة التي تجمعه بمنتخب قيرغيزستان في وقت لاحق اليوم.    

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب الأوزبكي المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم لكأس العالم 2026 كاس العالم 2026

مواد متعلقة

بحضور محمد صلاح وعمر مرموش.. قائمة هدافي دوريات أوروبا الكبرى (إنفوجراف)

صلاح على القمة كالعادة.. قائمة الأكثر مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

«بتسوانا» يسجل الهدف الأول في منتخب مصر بتصفيات إفريقيا (صور)

الرعب يجتاح العالم بعد توقيع وثيقة بوتين النووية، ومعاهد أمريكية تكشف سيناريو يوم القيامة

تريزيجيه يتعادل لمنتخب مصر بهدف في شباك بتسوانا (صور)

ظواهر مجهولة وغير مفسرة، تقرير حديث من البنتاجون حول الأجسام الطائرة بالسماء (فيديو)

انقلاب سيارة بترعة الضبعية غرب الأقصر ونجاة 4 سيدات (صور)

تفاصيل إحالة راقصة شهيرة للمحاكمة الجنائية والاتهامات الموجهة إليها

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

منوعات

المزيد

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

لطلاب الصف الأول الثانوي.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (1 – 2)

«يغضون أصواتهم»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح جزاء التأدب مع رسول الله

تفسير رؤية الأمطار في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية