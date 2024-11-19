بسبب النظافة والتجاوزات، نقل مدير مدرسة أم المؤمنين الابتدائية بالبحيرة

توجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة لمركز بدر وتفقدت مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، وتابعت انتظام العملية التعليمية، داخل الفصول، ومحتوى الدروس والشرح المقدم لهم باليوم الدراسى بمختلف الفصول والمواد الدراسية.

وقررت تغيير مديرة المدرسة، بعد رصد عدد من الملاحظات ومستوى النظافة بالمدرسة ووجهت الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم بمراجعة أوضاع المدرسة بشكل كامل، لضمان تحسين مستوى الأداء والانضباط داخلها.

واختتمت محافظ البحيرة جولتها بتفقد مدرسة الشهيد إسلام ناصر جابر للتعليم الأساسي بقرية صلاح الدين بمركز بدر، والتي تعمل أيضًا بنظام الفترتين، وتضم 43 فصلًا بعدد 1955 تلميذًا وخلال الزيارة، تابعت سير العملية التعليمية بالمدرسة مؤكدة على تطبيق الإجراءات التى من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى العملية التعليمية بمختلف مراحلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا