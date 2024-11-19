الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة: الحرب شكلت محور أفلامي وجعلتني مخرجا عالميا

مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ندوة مميزة للمخرج البوسني دانيس تانوفيتش، رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥، حيث تحدث عن مسيرته الفنية وبداياته التي تأثرت بحرب البوسنة. 

واستعرض دانيس تجربته الشخصية خلال الحرب، التي ألهمته دخول عالم السينما لنقل معاناة شعبه للعالم، وذكر أن هذه التجارب شكلت محور أفلامه الوثائقية التي حازت على جوائز دولية.

الندوة كانت فرصة للتواصل مع صناع السينما، وحضرها عدد من الأسماء البارزة، من بينهم الفنانتان التونسيتان درة وعائشة بن أحمد. 

تميز اللقاء بنقاشات حول أهمية السينما في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية وأهمها قضية فلسطين، ما يعكس روح المهرجان الذي يضم هذا العام 194 فيلمًا من 72 دولة، مع فعاليات متعددة تهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي والإبداع السينمائي.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التونسية عائشة بن احمد أحدث إطلالات درة إخراج درة مهرجان القاهرة السينمائي ال٤٥ مهرجان القاهرة

مواد متعلقة

برنامج ندوات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم

ترشيح درة لمشاركة عمرو سعد بطولة "سيد الناس"

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

بمليار جنيه، الداخلية تحبط تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول (صور)

وزير المالية يكشف حجم خسائر قناة السويس ومصير أموال صفقة رأس الحكمة

منتخب مصر يتعادل مع بتسوانا ويمنحه بطاقة التأهل لأمم أفريقيا 2025

الرعب يجتاح العالم بعد توقيع وثيقة بوتين النووية، ومعاهد أمريكية تكشف سيناريو يوم القيامة

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

مفاجأة، كلوب خطط لضم لاعب مانشستر بدلا من تجديد عقد محمد صلاح

منوعات

المزيد

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

لطلاب الصف الأول الثانوي.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (1 – 2)

«يغضون أصواتهم»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح جزاء التأدب مع رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية