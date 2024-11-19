انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن في شبرا

أمرت نيابة شبرا بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مخزن منظفات في شارع شبرا بالقاهرة، نشب به حريق بدون إصابات أو خسائر بشرية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت إشارة وردت لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من شرطة النجدة - مفادها نشوب حريق في مخزن منظفات بمنطقة شبرا.

وانتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لموقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لأماكن أخرى، ولم يسفر الحريق عن أيه إصابات.. انتقل رجال المباحث والمعمل الجنائي إلى مكان الحريق، وأجروا المعاينات اللازمة بغرض التوصل إلى أسبابه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشان الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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