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التأمين الصحي بسوهاج يفتتح وحدة مناظير الجهاز الهضمي الحديثة بمستشفى الهلال

وكيل تأمين سوهاج
وكيل تأمين سوهاج يفتتح وحدة المناظير بالهلال

افتتح اليوم التأمين الصحى بسوهاج برئاسة الدكتور محمد خلف عفيفي مدير عام التأمين اليوم الثلاثاء الموافق وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفي الهلال بأحدث أجهزة المناظير العالمية على مستوى صعيد مصر ( ماركةOlympus الألمانية).

حضر الافتتاح الدكتور محمد خلف عفيفي مدير عام الفرع والدكتور محمد خالد نائب مدير الفرع ومدير مستشفى الهلال والدكتور أحمد حسني مدير الشئون العلاجية بالمستشفى والدكتورة أميرة أسعد المدير الطبي بالمستشفى والدكتور حسام الدين  السيد طه رئيس وحدة المناظير بالمستشفى والدكتور سعد الحلواني رئيس أقسام الباطنة بمستشفى الهلال والدكتور سيد أحمد عبداللاه استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات والدكتور باسم حسن أخصائي الباطنة والجهاز الهضمي بالمستشفى.

  ويذكر أن الافتتاح برعاية السيد الدكتور احمد محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وتوجيهات الدكتور أحمد عطا مدير عام الإدارة المركزية للشئون الطبية برئاسة الهيئة والدكتورة ريهام مدحت مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية برئاسة الهيئة.

 

محمد خلف افتتاح وحدة المناظير فى إطار مبادرة بداية لبناء الإنسان
 ويأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان وضمن خطة موضوعة لتطوير وتحديث جميع الخدمات التي تقدم لمنتفعي التأمين الصحي بجميع وحدات الفرع.

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اخصائي الباطنة استشارى التخدير التأمين الصحي الدكتور احمد حسني بداية جديدة لبناء مبادرة بداية مستشفى الهلال وحدة مناظير الجهاز الهضمي مدير الادارة العامة

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