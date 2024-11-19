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تداول 37 سفينة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط، ڤيتو
ميناء دمياط، ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

 

حركة الصادر من البضائع العامة

 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42018 طن تشمل:   12055 طن يوريا و11459 طن كلينكر و13764 طن جبس معبأ و4740 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50209 طن تشمل: 4862 طن حديد و33437 طن قمح و599 طن حمص و3416 طن عدس و1889 طن ابلاكاش و296 طن خشب زان و5710 أطنان فول.

حركة الصادر من الحاويات بالميناء

 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 163 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 103 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1496 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134729 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 194609 طنًا  .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3737 طن قمح متجه إلى صوامع  شبرا والقليوبيه،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا   5738 حركة.

 

 

 

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