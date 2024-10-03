إخلاء سبيل الراقصة صوفيا لورين في قضية التحريض على الفسق والفجور

أمرت نيابة الدقي بإخلاء سبيل الراقصة صوفيا لورين، والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور.

وأسندت النيابة للمتهمة عدة اتهامات بنشر مقاطع مرئية مسيئة ومنافية للآداب العامة، والتحريض على الفسق والفجور، وهدم قيم المجتمع.

وواجهت النيابة المتهمة، بمقاطع مرئية ترصد ارتكاب المتهمة أفعالا مخلة بالآداب.

وكشفت تحقيقات، في اتهام الراقصة صوفيا لورين بنشر مقاطع خادشة للحياء، عن انتشار مجموعة من المقاطع المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة، هي عبارة عن مقاطع منافية للآداب، كونها تتعمد على إظهار وإبراز الأماكن الحساسة بجسدها وكذا إبراز مفاتنها عن عمد.

وأكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، أن الراقصة صوفيا لورين تستخدم موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لعمل مقاطع فيديو وبث مباشر وجوالات مع راغبي المتعة مسيئة ومنافية للآداب العامة والتي من آثارها التحريض على الفسق وهدم قيم المجتمع وكذا محادثات لاتفاقات مخلة بالآداب.

وذكرت التحريات، أن المتهمة استخدمت المقاطع المرئية فى الحصول على أكبر عدد من المتابعين وكذلك التحصيل على مبالغ مالية نظير المشاهدات والدعم المادي المباشر من خلال مشاهدات لايف.

النيابة توجه لها 3 اتهامات

وأوضحت التحريات أن المتهمة كانت دائمة التردد على ملهى ليلى بمنطقة العجوزة، وعقب تقنين الإجراءات القى القبض عليها قبل الاتفاق على أحد الأعمال المخلة بالآداب.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا مع مراعاة التجديد فى الموعد القانونى.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقاطع فيديو للراقصة، وهي تقدم محتوى منافيا للآداب العامة، حيث ظهرت فيها وهي تستعرض أجزاء حساسة من جسدها.

وبعد إعداد الأكمنة المناسبة، تمكن رجال المباحث من القبض على الراقصة، وأثناء التحقيق معها أقرت بارتكاب الأفعال المنسوبة إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وقالت المتهمة خلال التحقيقات بأنها لا تعلم شيئا عن الاتهامات الموجه إليها ولم ترتكب أى أفعال مخلة بالقانون.

وذكرت أن التهم الموجهة لها غير صحيحة، مشيرة أنه ألقى القبض عليها من خلال بعض الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص بشارع جزيرة العرب بمنطقة المهندسين دائرة قسم العجوزة، وتحفظوا على حقيبتى وهاتفى ومبلغ مالى.

وأضافت فى اعترافاتها بأنهم قالوا هاتي الشنطة دي وتعالى معانا وخدوني في ميكروباص معرفتش روحت على فين وبعد كده جابوني على النيابة”.

وأشارت إلى أنه كانت لديها فقرة فى الكبارية الذى تعمل به وتفاجأت بالقبض عليها بسبب خلاف مع ضابط شرطة ولا تعلم بياناته بأنه قام بإرسال لها طلب صداقة على الفيس بوك ولم تقبله.