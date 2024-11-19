مدير تعليم سوهاج: وضع آلية لتفعيل القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية

عقدت الإدارة التعليمية بسوهاج برئاسة أيمن أبو سداح مدير عام الإدارة اجتماعا موسعًا مع مديري المدارس الإعدادية الحكومية والخاصة وعدد من المواطنين والقيادات التعليمية بقاعة نادي المعلمين بسوهاج.



مدير تعليم سوهاج يؤكد على. تفعيل منظومة لتنفيذ القرارات الوزارية

وأكد" مدير تعليم سوهاج "خلال الاجتماع على وضع خطة عمل وآلية منظمة للعمل خلال الفترة المقبلة لتفعيل جميع القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح

حضر الإجتماع أحمد السيد دياب وكيل إدارة سوهاج التعليمية ومحمود السيد العمدة رئيس تنسيق التعليم الإعدادى والثانوى وأبو العلا محمود أبو العلا رئيس قسم التعليم الإعدادى وأحمد سمير الشاذلي رئيس قسم التعليم الخاص وسيد حسن رئيس قسم العلاقات العامة ومحمد عبد المنعم مرسى علاقات العامة والإعلام بالإضافة إلى تواجد عبير محمود مدير مدرسة مدير مدرسة ناصر الاعدادية بنات بسوهاج.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التعليم وتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وذلك فى إطار تفعيل كافة القرارات الوزارية خلال المرحلة القادمه

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