رئيس جامعة سوهاج يتابع استعدادات عقد ملتقى ربط البحث العلمي بقطاع الإنتاج

واصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عقد الاجتماعات التحضيرية مع لجنة الإعداد لملتقى الربط بين البحث العلمي وقطاع الإنتاج والخدمات، وذلك للوقوف علي الخطوات التنفيذية للملتقي الذي سوف يتم عقده في شهر ديسمبر القادم، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من العمداء والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات المختلفة بالجامعة.

النعمانى يؤكد على دعم الدولة المصرية لمناخ البحث العلمى

وقال النعماني ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعي بإستمرار الي وجود مناخ داعم للبحث العلمى والتطوير وتهيئة بيئة ملائمة حاضنة له، نظرًا لضرورة تفاعل منظومة البحث العلمى الوطنية مع الرؤى المستقبلية للدولة، بما يمكنها من استمرار تنفيذ الانجازات المتوالية علي أرض الدولة المصرية.

النعمانى يؤكد على ربط منظومة البحث العلمى بقطاع الإنتاج

وأكد النعماني علي أهمية عملية ربط منظومة البحث العلمي بقطاع الانتاج والاهتمام بقضايا ترتبط بالتنمية وتقديم نتائج الأبحاث العلمية ووضع حلول مناسبة لجميع المعوقات التي تواجهها، ومن هنا جاءت فكرة الملتقي بهدف خدمة قضايا التنمية والتحديات التي تواجه المجتمع، إلى جانب إنشاء حاضنات الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز مبادرات ريادة الأعمال، والإطلاع المتبادل بين الأكاديميين والعاملين بالقطاعات الإنتاجية والخدمية على معوقات التنمية والبحوث العلمية التطبيقية، وتوفير فرص عمل مناسبة من خلال التوظيف المبني على دراسات جدوي ودراسات علمية لموارد المحافظة.

وناقش رئيس الجامعة- خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة المنظمة- الخطوات التنفيذية للملتقي والجهات المدعوة للمشاركة، والتي تمثلت في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية وفي مقدمتها محافظة سوهاج، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والبنوك العامة والتجارية، ورجال الأعمال، ووكلاء الوزارات، وعدد من الشركات في مختلف القطاعات الانتاجية.

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