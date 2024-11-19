الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتابع استعدادات عقد ملتقى ربط البحث العلمي بقطاع الإنتاج

النعمانى رئيس جامعة
النعمانى رئيس جامعة سوهاج

واصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عقد الاجتماعات التحضيرية  مع لجنة الإعداد لملتقى الربط بين البحث العلمي وقطاع الإنتاج والخدمات، وذلك للوقوف علي الخطوات التنفيذية للملتقي الذي سوف يتم عقده في شهر ديسمبر القادم، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من العمداء والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات المختلفة بالجامعة.

النعمانى يؤكد على دعم الدولة المصرية لمناخ البحث العلمى 

وقال النعماني   ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعي بإستمرار الي وجود مناخ داعم للبحث العلمى والتطوير وتهيئة بيئة ملائمة حاضنة له، نظرًا لضرورة تفاعل منظومة البحث العلمى الوطنية مع الرؤى المستقبلية للدولة، بما يمكنها من استمرار تنفيذ الانجازات المتوالية علي أرض الدولة المصرية.

النعمانى يؤكد على ربط منظومة البحث العلمى بقطاع الإنتاج 

وأكد النعماني علي أهمية عملية ربط منظومة البحث العلمي بقطاع الانتاج والاهتمام بقضايا ترتبط بالتنمية وتقديم نتائج الأبحاث العلمية ووضع حلول مناسبة لجميع المعوقات التي تواجهها، ومن هنا جاءت فكرة الملتقي بهدف خدمة قضايا التنمية والتحديات التي تواجه المجتمع، إلى جانب إنشاء حاضنات الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز مبادرات ريادة الأعمال، والإطلاع المتبادل بين الأكاديميين والعاملين بالقطاعات الإنتاجية والخدمية على معوقات التنمية والبحوث العلمية التطبيقية، وتوفير فرص عمل مناسبة من خلال التوظيف المبني على دراسات جدوي ودراسات علمية لموارد المحافظة.

وناقش رئيس الجامعة- خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة المنظمة- الخطوات التنفيذية للملتقي والجهات المدعوة للمشاركة، والتي تمثلت في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية وفي مقدمتها محافظة سوهاج، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والبنوك العامة والتجارية، ورجال الأعمال، ووكلاء الوزارات، وعدد من الشركات في مختلف القطاعات الانتاجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجتماعات التحضيرية أعضاء هيئة التدريس البحث العلمي البنوك العامة البحوث العلمية الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير فرص عمل رئيس جامعة سوهاج مختلف القطاعات وأعضاء هيئة التدريس

الأكثر قراءة

مصطفى شوبير يقود تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

قفزة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

قرار جديد من طاهر محمد طاهر بعد تألقه مع الأهلي والمنتخب

زغلول صيام يكتب: إلى الصقر والعالمي ومتعب: لا توجد حقوق تاريخية في عالم الكرة.. وهل ينجح أبوريدة بعد أن حقق المعادلة الصعبة؟!

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

التعليم توضح حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل

منوعات

المزيد

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالثانوي العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأمطار في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند سماع صوت الرعد ورؤية البرق

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم

المزيد
الجريدة الرسمية