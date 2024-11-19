1158 مرشحا في انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادي

أعلنت جامعة جنوب الوادي عن تقدم 1158 طالبا وطالبة بأوراق ترشحهم لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة بقنا، مؤكدة أن هناك عملية متابعة دقيقة في كل مراحل العملية الانتخابية من خلال اللجنة العليا للانتخابات.

فتح باب الترشح بقنا

وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات يوم الخميس الماضي، حيث تقدم 1158 طالبا وطالبة بأوراق ترشحهم منهم 636 طالبا و522 طالبة، وسوف يتم تلقي الطعون وفحصها على أن يكون إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024م.

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