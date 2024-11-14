جامعة جنوب الوادي تنهي استعداداتها لاستضافة المعرض الزراعي الأول

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستضافة المعرض الزراعي الأول بالجامعة خلال الفترة من 17 الى 19 نوفمبر بصالة الالعاب الرياضية بمقر الجامعة بقنا وذلك في اطار دعم وتعزيز التواصل مع المجتمع الخارجي وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

دعم المزارعين بأفضل الممارسات

وأضاف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المعرض يتضمن مشاركة واسعة من ٤٠ شركة من الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال الزراعة لتقديم منتجاتها لرواد المعرض من المهتمين والمتخصصين في قطاع الزراعة لتقديم المنتجات المختلفة التي تساهم في تحسين جودة المنتج والإنتاجية ودعم المزارعين بأفضل الممارسات.