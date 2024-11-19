الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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سياسة

منى الحديدي: التعامل مع الشائعات يدخل تحت مظلة الأمن القومي

الدكتورة منى الحديدي،
الدكتورة منى الحديدي، فيتو

 قالت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس المجلس القومي للبحوث الجنائية: إن الشائعات إحدى القضايا الساخنة التي يعاني منها المجتمع المصري والعالمي، والتعامل معها يدخل تحت مظلة الأمن القومي وتحديدا الأمن الإعلامي.

 

مواجهة الشائعات 

 وأكدت خلال الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإطلاق مبادرة "دور التنظيم الداخلي للإعلام في مواجهة الشائعات": من الممكن أن نحصر الشائعات فيما يعرف بالإعلام الاستباقي أو الاستقصائي، مؤكدة أن المتحدث يلعب دورًا مهمًا، وجب الاهتمام به وبمهاراته، ليس فقط في تقديم دورات تدريبية لتأهيلهم، ولكن لابد من اختياره وفقًا لضوابط ومعايير مناسبة، وقدرته للتعامل مع الوسيلة الإعلامية، مع ضرورة الاهتمام بالثقافة الرقمية للإعلاميين.

 

وطالبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالاطلاع على مجموعة الدراسات وبحوث من خلال مجلس القومي للبحوث الجنائية، وكليات الإعلام، والتواصل معهم  لمعرفة ما وصلت إليه هذه الدراسات.

 

وسائل مساعدة المواطن لمحاربة الشائعات

واقترحت الحديدي تخصيص شعار موحد عبر الوسائل المختلفة، يساعد المواطن للتبليغ عن الصفحات المزيفة، مؤكدة ضرورة أن نُحدد الاهتمام بالشائعة حسب مصدرها وسواء كانت من الداخل أو الخارج، قائلة: "شائعات الداخل هي الأخطر، والتفرقة بين الشائعات المضللة والكاذبة".

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مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات أخبار الأعلى للإعلام الدكتورة منى الحديدى منى الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

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