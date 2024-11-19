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رياضة

كرة اليد، ودية جديدة لمنتخب مصر في القاهرة 20 ديسمبر

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مواجهة ودية يوم 20 ديسمبر المقبل، أمام منتخب عربي لم يتحدد بعد، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها منتصف يناير المقبل، بتنظيم مشترك بين الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

وتقام المباراة الودية للمنتخب الوطني في القاهرة، في غياب اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم إلى قائمة الفراعنة يوم 27 ديسمبر المقبل.

استعدادات قوية لمنتخب كرة اليد

يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها منتصف شهر يناير المقبل، بتنظيم مشترك بين الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

ويخوض المنتخب الوطني حاليا استعدادات قوية للمشاركة في البطولة، تتضمن مواجهات ودية ومعسكرات خارجية، وصولا للمشاركة في منافسات المونديال.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبين المحترفين إلى صفوف المنتخب الوطني يوم 27 ديسمبر المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

الزمالك يفوز على الأهلي في دوري المحترفين

وعلى جانب آخر، حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره النادي الأهلي بنتيجة (32-30)، في المباراة التي جمعت بينهما في قمة المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الحالي 2024/2025.

قائمة خالد فتحي في انتخابات كرة اليد

وأعلن خالد فتحي المرشح على رئاسة اتحاد كرة اليد قائمته، استعدادا لخوض الانتخابات المقرر إقامتها يوم 13 ديسمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وضمت قائمة خالد فتحي كلًّا من:

منصب الرئيس: خالد فتحي

نائب الرئيس: خالد ديوان

أمين الصندوق: نبيل خشبة

العضوية:

عمرو فتحي - خالد صالح - محمد جمال هليل - عبير عقيل - أحمد زقزوق - عمرو الشناوي.

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد

وتضم قائمة المرشحين كلًّا من:

منصب الرئيس:

خالد فتحي - محمد الأمين - هادي فهمي

نائب الرئيس:

ياسر الرملي - جابر سعيد - خالد ديوان

أمين الصندوق:

عمرو صلاح - نبيل خشبة

العضوية:
محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - آمال زوام.

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