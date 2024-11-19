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حوادث

اعترافات عاملة نظافة متهمة بسرقة هواتف لاعبات كرة قدم في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أدلت  عاملة نظافة متهمة بسرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم أثناء إحدى المباريات بمدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.

 

المتهمة: كنت هبيع الهاتف بألف جنيه

 واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة مضيفة أنها راقبت اللاعبات حتى عرفت مكان وضعهن هواتفهن المحمول والتي من ماركات باهظة الثمن .

وأضافت أنها انتظرت حتى نزلت الفتيات أرض الملعب ثم فتحت الدواليب الخاصة بملابسهن واللاتي يضعن فيها الهواتف المحمول ثم سرقتهن.


 وأشارت المتهمة إلى أنها كانت في طريقها للتصرف في المضبوطات لدى عميلها سيء النية حيث اتفق معها على شراء الهاتف الواحد مقابل ألف جنيه، مشيرة إلى أن الأمن ضبطها قبل بيعها وسلمتهم لرجال المباحث.


سرقة هواتف لاعبات فريق كرة قدم أثناء مباراة

 تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى القنوات التلفزيونية بشأن سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم من داخل الخزانات الخاصة بهن أثناء إحدى المباريات داخل نادى رياضي بالقاهرة.


وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة - مقيمة بمحافظة الجيزة – لها معلومات جنائية)، وبحوزتها (الهواتف المحمولة "المستولى عليهم")، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".


و باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على الهواتف واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مدينة نصر وزارة الداخلية النيابة العامة

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