وفاة محمد شوقي تشعل غضب جماهير الكرة، الأطباء: سيارات الإسعاف بالمباريات غير مجهزة، برلماني يتساءل عن سر وجود سيارات الموتى في الملاعب، والنشطاء: الحادث تكرر مع أحمد رفعت والإهمال مستمر

وفاة محمد شوقي، أشعلت وفاة لاعب كفر الشيخ محمد شوقي غضب جمهور الكرة المصرية، وتسببت في حالة من الحزن الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ارجعوا وفاته للإهمال في تشخيص حالته منذ البداية وتجهيز سيارة إسعاف مختصة بذلك، في البداية اعتقدوا أنه ابتلع لسانه، لنكون المفاجأة أنه سقط على الملعب إثر تعرضه لتوقف عضلة القلب.

وفاة اللاعب محمد شوقي تتصدر التريند

تصدر اسم اللاعب محمد شوقي تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة جوجل.

وأثارت وفاته ضجة عبر مواقع التواصل وبين جمهور الكرة المصرية، الذين طرحوا عدة تساؤلات بشأن ما وصفوه بـ "القصور الواضح والرهيب" لمنظومة الإسعاف، فالبعض أكد أنهم يشاهدون في أغلب المباريات عربات نقل الموتى بدلًا من سيارات الإسعاف، مرجعين ذلك لما وصفوه بـ"ضعف مستوى تدريب الأطقم الطبية المدربة للتعامل مع تلك الحالات".

لحظة سقوط اللاعب محمد شوقي في الملعب، فيتو



في حين طالب جمهور الكرة المصرية بمحاسبة المسئول عن ذلك الإهمال، وخاصة أن هذه الحالة تكررت مع لاعب بيراميدز أحمد رفعت، ولاعب كفر الشيخ محمد شوقي، اللذين سقطا أثناء أدائهما إحدى المباريات مع فرقهما.

كما تداول النشطاء وجماهير الكرة آخر ما كتبه اللاعب محمد شوقي قبل وفاته، حيث قال: “لا تكرهوا الشدائد فإنها تبعد عنكم المنافق وتقرب منكم الصادق”.

توقف قلب اللاعب لمدة ساعة قبل نقله للمستشفى

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيانها عن وفاة اللاعب محمد شوقي: “إن اللجنة العليا للرعاية الطبية تتولى اتخاذ إجراءات التحقق الشامل لملابسات واقعة لاعب نادي كفر الشيخ محمد شوقي تمهيدًا لإحالتها لجهات التحقيق حال ثبوت أية مخالفات أو تقصير”.

لحظه وفاة اللاعب محمد شوقي داخل ملعب المباراه #محمد_شوقي_لاعب_كفر_الشيخ

وفاة اللاعب محمد شوقي بمستشفي الزرقا الذي أصيب في مباراة كرة القدم #football #محمد_شوقي_لاعب_كفر الشيخ

وفاه محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

لاعب كفر الشيخ محمد شوقي #وفاه_محمد_شوقي pic.twitter.com/nmFGljfBTC — malek geweili (@kimogeweili2200) November 19, 2024



قصة وفاة اللاعب محمد شوقي بدأت منذ أيام، وتحديدًا يوم الأربعاء الماضي، عندما كان لاعب نادي كفر الشيخ يلعب مع فريقه في مباراة كفر الشيخ والقزازين في الدوري الثاني، لكنه تعرض لأزمة قلبية داهمته أثناء المباراة، وسقط على أرض الملعب.

وتم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي فور إصابته بتوقف القلب المفاجئ، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة، فيما تم إجراء محاولات لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

وأكد عدد من النشطاء أنه بين سقوط اللاعب محمد شوقي في الملعب وتوقف القلب قرابة الساعة، ورغم محاولات الإفاقة والإنتعاش إلا أنه ظل في غيبوبة، انتهت بوفاته عن عمر يناهز الـ 29 عامًا، حيث أعلن نادي كفر الشيخ وفاة لاعبه محمد شوقي فجر اليوم، متأثرًا بتوقف عضلة القلب في إحدى المباريات.

سيارة الإسعاف في المباراة كانت غير مجهزة

من جانبه، علق الدكتور أشرف عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام والشلل الإربي، عبر صفحته بمنصة "أكس" على وفاة اللاعب محمد شوقي، فقال: "اللاعب محمد شوقي من كفر الشيخ مات بسبب أن سيارة الإسعاف في المباراة كانت غير مجهزة، دوري بيصرف عليه مليارات لا يتم توفير سيارات إسعاف مجهزة؟! قمة الفشل"!!

اللاعب محمد شوقي في منزله، فيتو



وكان الدكتور أشرف عبد العزيز قد وصف حالة اللاعب محمد شوقي قبل وفاته، فقال: “لاعب كفر الشيخ اللاعب محمد شوقى لازالت حالته صعبة بعد توقف عضلة القلب الأربعاء الماضي، ومتواجد على جهاز التنفس الصناعى ويصعب نقله إلى أى مستشفى آخر”.



وعما أشيع في البداية أن اللاعب محمد شوقي ابتلع لسانه في الملعب، قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي: "مفيش حاجة اسمها بلع لسانه لكن بعد فقدان الوعي ممكن اللسان يتحرك للخلف ويقفل مجرى التنفس".

تكرار مأساة وفاة اللاعبين في الملاعب

كما عبر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم لتكرار مأساة اللاعبين، قائلين: "محمد شوقي توفي نتيجة الإهمال والفساد اللي بنشوفها في الرياضة المصرية، ثاني لاعب يتوفى في الملاعب المصرية خلال هذا العام، وطبعًا لا أحد يحاسب على الإهمال الذي يحدث، لم نتعلم مما حدث لـ أحمد رفعت، الذي لم يأتِ حقه حتى الآن، وطبعًا محمد شوقي سيصبح نفس الشيء".

لاعب كفر الشيخ محمد شوقي، فيتو

بينما عبر أحد النشطاء عن حزنه لاستمرار وفاة اللاعبين في الملاعب دونما أن تكون هناك إجراءات احترازية، فقال: "توفى إلى رحمة الله تعالى محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، الذي أصيب بأزمة قلبية أثناء إحدى المباريات الأسبوع الماضي، وللأسف لم يتعلم أحد أو يحاسب المخطئ فى حادثة أحمد رفعت. ومن المتوقع أن يشكل الوزير لجنة يوضع تقريرها فى الدرج.. وينتهي الموضوع وتستمر المنظومة..."!

كما عبر أحد النشطاء عن غضبه، فقال: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. نادي كفر الشيخ يعلن وفاة لاعبه محمد شوقي متأثرًا بتوقف عضلة القلب في إحدى المباريات. ثانى حالة بعد أحمد رفعت ولا حياة لمن تنادي وأرواح شبابنا رخيصة وبعدين...".

عربات نقل الموتى بدلًا من سيارات الإسعاف بالملاعب

كما تساءل النائب البرلماني محمود عبد السميع الشامي، في بيان له عبر الفيس بوك، بشأن وفاة اللاعب محمد شوقي، حيث ذكر أنه سيقدم طلب إحاطة للمجلس بشأن “مدى جاهزية هيئة الإسعاف المصرية وعدم وضوح خطة تعاونها مع المراكز المتخصصة للطب الرياضي المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث توفى اليوم اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ، عقب توقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء مباراة فريقه مع مركز القزازين وتعد تلك الحالة هي الثانية عقب وفاة اللاعب أحمد رفعت رحمه الله”.

سيارات نقل الموتى في الملاعب، فيتو

وأضاف البرلماني محمود الشامي: "تكرار هذه الحالات في دوري المحترفين والدرجات الأدنى، يعكس مدى القصور الواضح والرهيب المنظومة الإسعاف، حيث نشاهد في أغلب المباريات في الدرجات الأدنى، ومعظم الأحداث الرياضية وجود عربات نقل الموتى بدلا من سيارات الإسعاف؛ كذلك ضعف مستوى تدريب الأطقم الطبية المدربة للتعامل مع تلك الحالات وإسعافها، حتى نقلها للمستشفيات أو المراكز المختصة مما يوضح عدم التنسيق بين هيئة الإسعاف ممثلة في وزارة الصحة ومراكز الطب الرياضي وعدم وجود خطة واضحة للتطوير بشكل عام في المنظومة ككل مما ينتج عنه تكرار مثل هذه الحالات في مختلف الأنشطة الرياضية".



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