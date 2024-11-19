جنايات الإسكندرية تعاقب سعوديا بالحبس 3 سنوات في مصرع عامل دليفري

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية،، المتهم ع.ب.ع سعودي الجنسية، بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بالتسبب في مصرع عامل دليفري.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن سيد حافظ والمستشار كارم محمود رزق والمستشار تامر محمد علاء الدين، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج.

مصرع عامل ديلفري بالإسكندرية

بدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 15517 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة سيدى جابر يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بصدم المجني عليه بسيارته مسرعا بمسافة تجاوزت الـ 500 بدائرة قسم سموحة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود شاب فى العقد الثانى من العمر يدعى" أ.س" عامل دليفري، مصاب بإصابات عديدة ولا يمكن استجوابه، وجرى نقله إلى مستشفى خاص تحت تصرف النيابة العامة وتوفى متأثرا بإصابته.

شهود العيان يروون التفاصيل

وبسؤال الشهود قرروا حدوث مشاجرة بين مستقلى سيارة ملاكى وبين سائق سيارة تاكسي، وعند انطلاق قائد السيارة الملاكى بسرعة اصطدم بعامل دليفرى والذى تعلق بالسيارة، إلا أن قائدها رفض التوقف وسحل العامل لمسافة أمتار.

وأضاف الشهود، أن قائد السيارة كان يجلس شخص آخر بجانبه وآخرين رفضوا التوقف معرضين حياة العامل للخطر إلا أن المارة تمكنوا من محاصرة السيارة وإجبار قائدها على التوقف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق التى أصدرت قرارها بإحالة أوراق القضية للمحكمة المختصة.

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