بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين في واقعة دهس عامل ديلفري بالإسكندرية

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسه المستشارالسعيد شوقي، ثاني جلسات محاكمة المتهم "ع.ب.ع"، وهو مواطن يحمل جنسية إحدى الدول العربية، في قضية دهس عامل الدليفري "أحمد سعيد" بمنطقة سموحة.



محاكمة المتهمين بقتل عامل الدليفري

وقال محام المتهمين خلال مرافعته أمام المحكمة، المتهم كان يحاول الهروب، مضيفا ان التحريات أكدت التجمهر كان كبير وحاول المتهم، بعد اصطدامه بالتاكسي، وأثبتت النيابة خلال التحقيقات، أن الناس فتحوا السيارة، وكسروا علينا نوافذها، وكان معه ابنته وزوجته، وقام بالهرب خوفا على زوجته وبناته، الذين كانو مع السيارة، والمجني عليها كان يحاول إيقاف المتهم.

وتابع دفاع المتهم السعودي خلال مرافعته: كيف اتخذت النيابة بشهادة شهود الإثبات في الواقعة، والذين أكدوا أن المتهم كان على علم بأن المجني عليه معلق تحت عجلات السيارة، من الطبيعي أن أشهد أن المجني عليه تم سحله، ولكن كيف للشهود تأكدهم أن المتهم كان يعلم بذلك، وهم لم يكن يعلم، هو كان في حالة خوف من ملاحقة الناس له بعد اصطدامه بالتاكسي، وكان يحاول الهروب بأي شكل كان.

تفاصيل الواقعة

وفقًا لتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 15517 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، تعود الأحداث إلى يوم 13 أغسطس 2024، حيث اتُهم المتهم بصدم المجني عليه عمدًا بسيارته، مما أدى إلى سقوط الأخير أسفل السيارة واستمرار المتهم في القيادة بسرعة لمسافة تجاوزت 500 متر، ما تسبب في دهس العامل وإصاباته البالغة التي أودت بحياته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لم يقصد قتل المجني عليه، لكنه تسبب في جرح أفضى إلى الموت، بالإضافة إلى إتلاف الدراجة النارية التي كان يقودها المجني عليه أثناء الحادث.

الاتهامات

وجّهت النيابة العامة إلى المتهم تهمتي الجرح الذي أفضى إلى الموت وإتلاف ممتلكات الغير. ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات الدفاع وشهادات الشهود، تمهيدًا لإصدار حكمها.

تأتي المحاكمة وسط متابعة إعلامية واسعة، حيث أثارت الواقعة تعاطفًا كبيرًا مع الضحية ومطالبات بتحقيق العدالة.

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