القابضة للمياه تنظم ورشة عمل لتكامل استراتيجيات التوعية والاتصال والشراكة المجتمعية

تنظم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل تحت عنوان "تكامل استراتيجيات التوعية والاتصال الإعلامي والشراكة مع المجتمع المدني"، بالتعاون مع مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في صعيد مصر – الممول من السفارة الهولندية.

تُعقد الورشة في القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2024، بمشاركة ممثلين عن إدارات التوعية والمشاركة والإعلام من جميع الشركات التابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ترشيد استهلاك المياه وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وإطلاق مبادرات توعوية فعّالة.

وفي هذا الإطار، صرّح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:

تعد المياه أحد أهم الموارد الاستراتيجية التي تعتمد عليها خطط التنمية المستدامة، ويعد أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة هو تعزيز وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهلاكها، ودمج جهود الإعلام والمجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف، من خلال تبنى أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد المائية، واستحداث آليات جديدة للتواصل الفعّال مع الجمهور، بما يسهم في دعم رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تتناول الورشة العديد من المحاور المتخصصة، من بينها مراجعة الخطط السنوية لإدارات التوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية، ومناقشة مبادرات قومية مثل: “حملة بداية جديدة لتنمية الانسان”، و"حملة على القد".

التحول الرقمي والتميز الحكومي والتخطيط التشاركي

كما تشمل جلسات العمل محاضرات حول التحول الرقمي، التميز الحكومي، والتخطيط التشاركي، بهدف تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق الريادة في مجال خدمات المياه والصرف الصحي، بجانب تعظيم الاستفادة من مشروعات الجهات المانحة والداعمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الورشة، قدّمت الدكتورة سهى السعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، عرضًا عن فرص المشاركة في جوائز التميز الحكومي والعربي، مشيدة بالتجربة الفريدة للشركة القابضة في إطلاق جوائز التميز الداخلي.

كما استعرض الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسيف مصر، أوجه التعاون والشراكة مع الشركة القابضة في رفع الوعي وترشيد استهلاك المياه والدعم المؤسسي لمجالات التحول الرقمي والاتصال.

وتطرقت المهندسة أميرة الصيرفي، مديرة مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جهود المشروع في تحسين منظومة الشكاوى وزيادة وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وتعزيز دور المشاركة المجتمعية.

خصصت الورشة جلسات متعددة حول التحول الرقمي، حيث ناقش الدكتور أحمد فايز استراتيجيات التسويق الإلكتروني، واستعرض الدكتور محمد الحارثي الفرص والتحديات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في تعزيز التواصل الإعلامي وإدارة الأزمات والطوارىء.

كما تم استعراض برنامج ميكنة التخطيط التنفيذي والتقييم لإدارات التوعية والإعلام (DROPS) لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير الأداء. وتُختتم الورشة بمجموعات عمل تركز على وضع سيناريوهات للمخاطر المحتملة وخطط الطوارئ، ومناقشة خطط إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية حتى عام 2030.

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