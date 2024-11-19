علاج 1205 مواطنين بالمجان خلال قافلة طبية بمركز جهينة في سوهاج

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ قوافلها الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة الأولى بالرعاية، حيث انطلقت القافلة بالتعاون مع حزب مستقبل وطن لفحص وعلاج ١٢٠٥ مواطنين بقرية نجع الضبع بمركز جهينة.

حسان النعمانى القافلة فى إطار دور الجامعة للأنشطة الصحية والمجتمعية

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن تلك القافلة تأتي ضمن الأنشطة الصحية والمجتمعية لجامعة سوهاج في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية"بداية" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف بناء الإنسان المصرى والنهوض بمختلف المجالات الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والمساهمة فى تحسين جودة الخدمات للمواطنين.

خالد عمران القوافل تقدم الكشف الطبي والعلاج بالمجان لجميع الحالات

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تلك القوافل الطبية يتم تنظيمها بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، حيث شارك بها نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتحويل ٦٧ من الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفى الجامعي.

مجدى القاضى: القافلة شملت ١٥ تخصص مختلف

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان القافلة شملت عدد ١٥ تخصص (باطنة، أطفال، جراحة، نساء وتوليد، مسالك، عظام، رمد، عصبية ونفسية، صدرية، جلدية وتناسلية، عيون، جهاز هضمي وكبد، أنف وأذن وحنجرة، صحة عامة، طب الأسرة)

وأضاف الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل كلية الطب البشري لشئون البيئة وخدمة المجتمع انه تم علي هامش القافلة عقد ندوتين للتوعية الصحية والمجتمعية حاضر بها الطبيبة آيه مجدي القاضي والطبيبة شذا محمد ضياء عن الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية للثدي وعن التغذية السليمة للأم والطفل.

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