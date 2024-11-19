الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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عصام كامل

سياسة

عصام كامل: انتشار الشائعات وتعاظم تأثير السوشيال يفرضان ضرورة إتاحة المعلومات من الجهات المعنية

الكاتب الصحفي عصام
الكاتب الصحفي عصام كامل، فيتو

قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة فيتو، إن هناك فريق عمل في المؤسسة التي يقودها، متخصص في التأكد من صفحات المسئولين والشخصيات العامة، وبالفعل اعتمدنا 1200 صفحة موثقة لهذه الشخصيات.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال إطلاق “مبادرة التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات” بحضور قيادات صحفية وإعلامية.

وأكد عصام كامل ضرورة توثيق الصفحات الشخصية لمسئولي الحكومة والشخصيات العامة، وبالتالي يتم اعتمادها كمصدر للصحافة والإعلام دون غيرها.

وشدد على  أن وسائل الإعلام المحترفة لا يمكن أن تقود السوشيال ميديا، فهناك كما ذُكر خمسين مليون حساب سوشيال ميديا في مصر، بمعنى ٥٠ مليون صحفي غير محترفين، لديهم رخصة "موبايل" يستطيع تصوير أي واقعة أو حدث في أي لحظة ويبث محتواه بدون أي رقابة.

وأشار رئيس تحرير جريدة وموقع “فيتو” إلى أن قضية  التعامل مع السوشيال ميديا كإعلام محترف، قضية نوقشت في منتدى الإعلام العالمي في ٢٠١٧ عن كيفية التفاعل بين وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، وبالتالي فهي قضية مطروحة للنقاش دائمًا، قائلا: "لا يجب أن نتجاهل السوشيال بل يجب معالجتها بالمعايير المحترفة التي تكشف أي تزوير أو معلومات مغلوطة".

وأكد أن انتشار الشائعات وتعاظم تأثير السوشيال يفرضان ضرورة إتاحة المعلومات من قبل الجهات المعنية، فمثال وزارة الداخلية لديها فريق نشط جدًا تهتم بالسوشيال ميديا وترسل ما يقرب من مائة محتوى،  لكن لا ترد على أسئلة الصحفيين فيما يُرسل رغم أن القائمين بالاتصال محترفون وخاضعون لقوانين الدولة المصرية.

اختتم عصام كامل: لا بد من السعي لضرورة إصدار  قانون لحرية تداول المعلومات، وإلى أن يتم ذلك لابد من من عقد جلسة مع رئيس مجلس الوزراء، للاتفاق على آلية للتعامل مع الصحافة والرد الدائم على تساؤلاتهم بدلا من حالة التجاهل التام التي تحدث سواء من وزراء أو من قبل المعنيين بالإعلام داخل الوزارات.

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مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو اجتماع الأعلى للإعلام

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