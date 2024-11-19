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رياضة

الأهلي ينعي محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

محمد شوقي
محمد شوقي

الأهلي، قام مجلس إدارة النادي الأهلي بنعي محمد شوقي لاعب كفر الشيخ الذي وافته المنية صباح اليوم. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء وفقا لبرنامج الفريق الذي يأتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها الجمعة القادم. 

ويخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لمزيد من الفحوصات الطبية في القاهرة عقب عودته من معسكر منتخب فلسطين من أجل الاطمئنان علي حالته بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة. 

وسام أبو علي 
وسام أبو علي 

بيان الاتحاد الفلسطيني حول إصابة وسام أبو علي 

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إصابة وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، وغيابه عن مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، المقرر لها على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. 

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن إصابة لاعب الأهلي عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك،.

وكان وسام أبو علي شارك في خسارة منتخب فلسطين أمام نظيره المنتخب العماني، في الجولة السابعة من التصفيات  الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. 

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الأهلي كولر محمد شوقي

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