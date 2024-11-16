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رياضة

أخبار الأهلي، موعد عودة الشناوي للتدريبات وموقف نيدفيد وياسر إبراهيم من مباراة الاتحاد

فريق الكرة بالأهلي،
فريق الكرة بالأهلي، فيتو

النادي الأهلي، تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

موعد عودة الشناوي للتدريب

الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، ينتظم في تدريبات الفريق بحد أقصى الإثنين القادم بعد عودته اليوم رفقة المنتخب بعد خوض مباراة كاب فيردي، حيث يغيب اللاعب عن مباراة بوتسوانا بسبب الإنذار الثاني. 

وأكد مصدر داخل الأهلي أن هناك اتجاها لعدم خوض أي مباراة ودية هذا الأسبوع استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، حيث يرغب مارسيل كولر المدير الفني للفريق في الحفاظ على جميع لاعبيه استعدادا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ثنائي زد

وقال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر رفض فكرة التعاقد مع أحد ثنائي زد، وهما محمد إسماعيل ومصطفي العش لتدعيم دفاع الفريق في ميركاتو الشتاء القادم. 

وينتظر مسؤلو النادي الأهلي قرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بشأن قطع إعارة أحمد عابدين مدافع الفريق المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا من أجل إعادته في ميركاتو الشتاء القادم. 

وعلمت “فيتو” أن هناك تفكيرا في الأمر من أجل تدعيم الفريق بمدافع جديد في ميركاتو الشتاء القادم. 

ويستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر خدمات ياسر إبراهيم في مباراة الاتحاد السكندري يوم الجمعة القادم بعد تعافيه من الإصابة في عضلات البطن السفلية حيث انتظم اللاعب في مران الفريق امس وأصبح جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الاتحاد القادمة. 

كريم نيدفيد تعافى من الإصابة

وقال مصدر داخل الأهلي إن كريم نيدفيد لاعب الفريق جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الاتحاد السكندري الجمعة القادم بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة. 

ويعقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

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