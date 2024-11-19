حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع

امرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة لودر وحديد تسليح من موقع تحت الإنشاء 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهم سيارة نقل "ملك وقيادة أحدهم"محمل عليها كمية من حديد التسليح - لودر قيادة أحدهم".



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة حديد التسليح من موقع الشركة عمل أحدهم بإستخدام السيارة واللودر المضبوطين.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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