الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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سياسة

"امسك مزيف"، آلية جديدة يطلقها الأعلى للإعلام لمواجهة الشائعات

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر، فيتو

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أهمية وجود آلية للتعامل مع الشائعات، أن المجلس سيطلق موقع " امسك مزيف" لمواجهة الشائعات.

وأضاف "جبر" خلال  ندوة " مبادرة دور التنظيم الداخلي للإعلام في مواجهة الشائعات"، اليوم الثلاثاء بحضور القيادات الصحفية والإعلامية، أن الأخبار المغلوطة والكاذبة انتشرت بشكل موسع الفترة الماضية،  أن موقعًا المزمع إطلاقه يتيح للشخص الدخول والإبلاغ عنها بالحذف، منوها إلى المجلس لديه القدرة على حذف عدد معين من الصفحات.

وأشار إلى أن القانون منح المجلس الحق في التعامل مع هذه الصفحات، حيث يمكن للمجلس حذف الصفحة، ويمكن أيضا أن يخطر النيابة العامة، لافتا الى أنه في حالة أخذت المسألة منحني تصعيد اغتيال أو تهديد أمن المجتمع يتطلب الأمر التدخل الرسمي، موضحا أن المجلس يتخذ مثل تلك الإجراءات  منذ مدة

وأشار إلى أن تلك الحملات التي تهدف لترويج الشائعات، تستهدف في المقام الأول صفحات الشخصيات العامة بمختلف المجالات مثل ما حدث مع صفحة الرئيس السابق عدلي منصور الذي اتضح انه ليس لديه حسابات من الأساس وجدنا له 10 صفحات مزيفة، متسائلا هل يمكن للإعلام ان يقود السوشيال ميديا ويؤثر فيها حيث يصبح الامر عكسيا لما هو الان، مؤكدا أهمية تبني خطاب إعلامي لنشر الوعي بين المواطنين.

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مبادرة دور التنظيم الداخلي للإعلام في مواجهة الشائعاتط امسك مزيف أخبار المجلس الأعلى للإعلام

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