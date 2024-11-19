الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كرم جبر: نبدأ حملة مواجهة الشائعات بالشخصيات العامة التي عانت من انتحال الصفة

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر، فيتو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: نناقش اليوم كيفية التعامل مع المزيفين، وصحفات السوشيال ميديا المزيفة، لا سيما أن صفحات الفيسبوك تقترب من ٥٠ مليون حساب.

«مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات»

وأشار جبر خلال ندوة إطلاق «مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات»، اليوم الثلاثاء، بحضور قيادات الصحافة والإعلام، إلى أن المجلس  يتعامل مع قضية الترويج وبيع  الأدوية غير المصرح لها رسميًا،  مع هيئة الدواء أسبوعيًا، مؤكدًا أن المجلس أغلق أيضًا بعض الصفحات التي تنتحل صفة الشخصيات العامة. 

 

 

وأوضح أن المجلس ينتوي بدء حملته “امسك مزيف” بالشخصيات العامة الذين عانوا من انتحال شخصيتهم عبر صفحات السوشيال ميديا، موجهًا نداءً إلى للمواطن قبل مشاركته للمعلومة وجب عليه التأكد منها، ثم طرح تساؤل للقيادات الصحفيين؛ هل ممكن أن تمتنع الكيانات الإعلامية عن النقل عن السوشيال ميديا والجميع ينقل عن الإعلام ؟!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات أخبار المجلس الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مواد متعلقة

الغطريفي: لا يمكن الحديث عن دور الإعلام في ملف حقوق الإنسان دون التطرق للحريات الإعلامية

جلسة عن ملف حقوق الإنسان بالأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم

الأكثر قراءة

قفزة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

علاء مبارك يوجه رسالة عنيفة لمسئولي الآثار بعد تكسير أحجار الهرم

رئيس النواب يعلق على اعتراضات نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك مصرية

ارتفاع الذرة وانخفاض عباد الشمس، ننشر أسعار الزيت اليوم الثلاثاء بالأسواق

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

حكاية بريطانية حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فانتهي بها الحال للحبس

صانع محتوى بدرجة امتياز، وسيلة حديثة لـ رونالدو لتصوير مقاطعه على "يوتيوب" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حقوق كل لاجئ على أرض مصر وفق القانون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (5 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية