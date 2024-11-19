كرم جبر: نبدأ حملة مواجهة الشائعات بالشخصيات العامة التي عانت من انتحال الصفة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: نناقش اليوم كيفية التعامل مع المزيفين، وصحفات السوشيال ميديا المزيفة، لا سيما أن صفحات الفيسبوك تقترب من ٥٠ مليون حساب.

«مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات»

وأشار جبر خلال ندوة إطلاق «مبادرة دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات»، اليوم الثلاثاء، بحضور قيادات الصحافة والإعلام، إلى أن المجلس يتعامل مع قضية الترويج وبيع الأدوية غير المصرح لها رسميًا، مع هيئة الدواء أسبوعيًا، مؤكدًا أن المجلس أغلق أيضًا بعض الصفحات التي تنتحل صفة الشخصيات العامة.

وأوضح أن المجلس ينتوي بدء حملته “امسك مزيف” بالشخصيات العامة الذين عانوا من انتحال شخصيتهم عبر صفحات السوشيال ميديا، موجهًا نداءً إلى للمواطن قبل مشاركته للمعلومة وجب عليه التأكد منها، ثم طرح تساؤل للقيادات الصحفيين؛ هل ممكن أن تمتنع الكيانات الإعلامية عن النقل عن السوشيال ميديا والجميع ينقل عن الإعلام ؟!

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