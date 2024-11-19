الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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حوادث

حبس بائع مزق جسد طالب في مشاجرة بالبساتين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس بائع مزق جسد طالب إثر مشاجرة بينهما  في بالبساتين، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيق.

كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة  تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب - مقيم بمحافظة الجيزة)  مصاب بطعنة نافذة بالبطن والصدر واشتباه نزيف بالبطن.
 

ضبط بائع مزق جسد طالب في  مشاجرة  بالبساتين 

 وبالانتقال وسؤال المجني عليه قرر بأنه حال تواجده أمام الجامعة محل دراسته بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الباعة الجائلين إثر ارتطامه به، قام على إثرها بائع آخر بالتدخل والتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته  نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.
 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (بائع متجول - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة.

 وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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قسم شرطة البساتين قسم شرطة مدينة نصر ثال قسم شرطة مدينة نصر ثالث قسم شرطة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة

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