أخبار الزمالك، جلسة لتجديد عقد زيزو ورحيل الجزيري وصفقة لاعب ليفربول السابق

نشرت بوابة فيتو العديد من أخبار الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية والتي نستعرضها خلال السطور التالية.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات صفقة النادي المنتظرة مع أوفي إيجاريا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال المصدر: اتحاد الكرة أخطرنا برفضه قيد اللاعب في الوقت الحالي وسيتم قيده في يناير المقبل وبالتالي تم تأجيل صفقة أوفي إيجاريا للميركاتو الشتوى.

رحيل سيف الجزيري

كشف مسئولو نادي الزمالك عن حقيقة ما تردد عن طلب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رحيل سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق

وقال مسئولو الزمالك: النادي في طريقة لتجديد عقد سيف الدين الجزيري موسمين وبالتالي ما يتردد عن طلب جوميز رحيله غير صحيح واللاعب مستمر مع الزمالك

موقف زيزو

كشف والد أحمد مصطفي زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة ما تردد عن طلب نجله 100 مليون جنيه في الموسم من أجل تجديد تعاقده مع الزمالك

وقال المصدر: لم نطلب 100 مليون جنيه في الموسم كما تردد كما أن النادي لم يعرض 65 مليون في الموسم لزيزو وكل الأرقام التي تتردد غير صحيحة خاصة وانه لم يتم الاتفاق علي اي ارقام وسيكون هناك جلسة للتفاوض علي الراتب.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري.

فاز فريق النصر الليبي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا