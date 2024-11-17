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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بشبرا مصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف بدائرة قسم شرطة شبرا مصر 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تمكنت قوات مديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين “لهما معلومات جنائية” لقيامهما بسرقة "هاتف محمول" من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة شبرا.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا بارتكابهما واقعتي سرقة أخريين، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

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محكمة جنح شبرا قسم شرطة شبرا مصر سرقة الهواتف مديرية أمن القاهرة

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