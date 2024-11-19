محافظ الأقصر يترأس اجتماعا لبحث إنشاء سوق الحبيل الجديد

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، استعداد المحافظة لإنشاء سوق الخضار والفاكهة الحضاري الجديد بقرية الحبيل بمركز البياضية، والذي يهدف إلى تنشيط الحركة التجارية واستيعاب أكبر عدد من التجار والبائعين، وتوفير المزيد من فرص العمل والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمحافظة.

سوق الخضار والفاكهة

وبحث المحافظ خلال اجتماع عقده بديوان عام محافظة الأقصر خطة إنشاء السوق الذي سوف يتم إقامته على مساحة 5 أفدنة بعد أن تم تخصيص موقع جديد للسوق طبقا لقرار رئيس الجمهورية، الذي يحمل رقم 9 لسنة 2018، بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الأقصر – لصالح محافظة الأقصر، لاستخدامها فى إقامة سوق للخضار والفاكهة وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، حيث من المقرر أن يقوم وفد وزارة التنمية المحلية بزيارة الموقع تمهيدا للبدء في الأعمال الإنشائية.



شهد الإجتماع الدكتور هشام ابو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، ورئيس مدينة البياضية ومسئولي الأملاك والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي والكهرباء والاتصالات والبيئة والشئون القانونية وكافة الجهات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا