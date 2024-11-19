هل طلب زيزو 100 مليون جنيه لتجديد تعاقده مع الزمالك؟

كشف والد أحمد مصطفي زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة ما تردد عن طلب نجله 100 مليون جنيه في الموسم من أجل تجديد تعاقده مع الزمالك.

وقال والد زيزو: "لم نطلب 100 مليون جنيه في الموسم مثلما تردد، كما أن النادي لم يعرض 65 مليون في الموسم لزيزو، وكل الأرقام التي تتردد غير صحيحة خاصة وانه لم يتم الاتفاق علي اي ارقام، وستكون هناك جلسة للتفاوض علي الراتب ".

وعلي جانب آخر، يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري.

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