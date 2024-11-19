نائب محافظ الأقصر يشهد افتتاح مؤتمر دولي عن مشاكل معدات المصانع (صور)

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني في مجال "التصنيع وتحليل أسباب الانهيارات لمعدات المصانع"، وذلك في اطار التعاون بين مركز بحوث وتطوير الفلزات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الدولي لتفادي الانهيارات بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، خلال الفترة من 18 – 21 نوفمبر 2024.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

مجال الصناعة



ويناقش المؤتمر موضوعات علمية وتكنولوجية عديدة تشمل تصنيع قطع الغيار بتكنولوجيات مختلفة منها السباكة والتشكيل واللحام والنمذجة الصناعية وميتالورجيا المساحيق وأيضا تحليل أسباب الانهيارات لمعدات المصانع وطرق التغلب عليها بقطاعات صناعية مختلفة منها البترول والغاز والبتروكيماويات والأسمدة ومحطات القوى الكهربائية والصناعات الهندسية والتعدينية، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرة العلمية والتطبيقية بين المشاركين بالمؤتمر، والوصول بهذا المؤتمر الدولي للمستوى اللائق بمصر كدولة رائدة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.



أوضح نائب محافظ الأقصر أن المحافظة لديها كافة الاستعدادات لاستقبال واستضافة المؤتمرات الدولية مما يساهم في إنعاش سياحة المؤتمرات في الأقصر.



وأشار الدكتور هشام أبو زيد إلى دعم محافظ الأقصر لجميع التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر بعد انتهاء الجلسات وعرض الاوراق البحثية.

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