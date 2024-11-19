عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

ولد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 نوفمبر 1954 في حي الجمالية بالقاهرة حيث يوافق اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الرئيس السبعين.

ونستعرض في السطور التالية السيرة الذاتية وأبرز المحطات في حياة السيسي:

السيرة الذاتية للرئيس عبد الفتاح السيسي

الاسم: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي - تاريخ الميلاد: 19-11-1954

محل الميلاد: منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة



الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه أسرة مُكوَّنة من قرينته إنتصار أحمد عامر - وثلاثة أبناء وابنة واحدة- مصطفى - محمـود - حسـن - آيـة

النشأة والتعليم

تلقّى تعليمه في مدرسة البكري الابتدائية في المدة من عام ١٩٦٢ إلى عام ١٩٦٨

درس بمدرسة السلحدار الإعدادية في المدة من عام ١٩٦٨ إلى عام ١٩٧١

درس بالمدرسة الثانوية الجوية من عام ١٩٧١ إلى عام ١٩٧٤

تخرج في الكلية الحربية (الدفعة ٦٩) في ١ أبريل عام ١٩٧٧

التأهيل العسكري

تخرّج في الكليـة الحربيــة في ١ أبريل عام ١٩٧٧ - حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام ١٩٨٧ - حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام ١٩٩٢ - حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام ٢٠٠٣ - حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام ٢٠٠٦.

المناصب القيادية

قائد كتيبة مشاة ميكانيكي - ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية - رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع - رئيس أركان لواء مشاة ميكانيكي- قائد لواء مشاة ميكانيكي - رئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي - قائد فرقة مشاة ميكانيكي - رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية - قائد المنطقة الشمالية العسكرية - نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع - مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع - القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.. رئيس جمهورية مصر العربية - رئيس الاتحاد الأفريقي من سنة ٢٠١٩ إلى سنة ٢٠٢٠.

الأنواط والميداليات والأوسمة

نوط ٢٥ أبريل ١٩٨٢ - ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة - نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية - نوط الخدمة الممتازة. اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر - اليوبيل الذهبي للثورة - اليوبيل الفضي لتحرير سيناء - ميدالية ٢٥ يناير ٢٠١١ - نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى - ميدالية ٣٠ يونيو - قلادة "الملك عبد العزيز آل سعود" ٨ أغسطس ٢٠١٤. قلادة "مبارك الكبير" يناير ٢٠١٥ - وسام "الشيخ عيسى آل خليفة" البحريني مايو ٢٠١٧ - وسام "الاستحقاق الوطني" الغيني أبريل ٢٠١٩ - وسام "الاستحقاق الوطني" الإيفواري أبريل ٢٠١٩ - قلادة" السياحة العربية" يونيو ٢٠١٩ - وسام "صداقة الشعوب" البيلاروسي يونيو ٢٠١٩ - وسام "زايد" الإماراتي نوفمبر ٢٠١٩ - وسام "جوقة الشرف الوطني" ديسمبر ٢٠١٩.

وسام "سان جورج" الألماني ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - درع "العمل التنموي العربي" ٧ أكتوبر ٢٠٢٠ - وسام "جراند كروس أوف ذا ريديمير" اليوناني نوفمبر ٢٠٢٠ - وسام "استحقاق اللجنة الأوليمبية الأفريقية" ٢٥ مايو ٢٠٢١ - وسام "القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول ٢ يونيو ٢٠٢١ - وسام "جمهورية صربيا" ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - وسام "عُمان الأول" ٢١ مايو ٢٠٢٣.

تعيينه وزيرا للدفاع

عينه الرئيس الراحل محمد مرسي وزيرا للدفاع في 12 أغسطس 2012وأصدر قرارا بترقية السيسي من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول في 26 مارس 2014.

لحظة فارقة

أعلن عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه وزيرا للدفاع والترشح رسميا لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد رحيل الرئيس الأسبق مرسي من منصبه 2013.

رئاسته لمصر

فاز السيسي برئاسة مصر بنسبة 96.9% عام 2014 ليصبح سادس رئيس في مصر وترشح مرة أخرى للرئاسة عام 2018 وفاز بنسبة 97.08%.

وتم إدخال تعديلا دستوريا لتصبح ولاية الرئيس الثانية ست سنوات بدلا من أربع ولـ يتمكن من الترشح لولاية ثالثة.

فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة بعد فوزه بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات في الاستحقاق الرئاسي الأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا