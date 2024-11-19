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أخبار مصر

بمشاركة السيسي، اليوم ختام قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسى مشاركته اليوم فى قمة مجموعة العشرين التى انطلقت أمس وتستمر يومين فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية بدعوة من الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا

ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني للقمة على جلسة تركز على التنمية المستدامة وتحول الطاقة.

وشمل اليوم الأول أمس جلستين تم خلالهما مناقشة مكافحة الجوع والفقر خاصة مع وجود نحو 733 مليون شخص يعانون الجوع في جميع أنحاء العالم بينما يعيش وفقا لبيانات البنك الدولي 20 مليون شخص نصفهم من الأطفال في فقر مدقع.

كما ركزت الجلسة الثانية على إصلاح الحوكمة الدولية،.

السيسي يلقي كلمة مصر في الجلسة الأولي في قمة مجموعة العشرين

وألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر في الجلسة الأولي في قمة مجموعة العشرين، التي تناولت الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات.

السيسي يلقي الضوء على  الأوضاع الإقليمية واستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط

كما القى الرئيس الضوء على الأوضاع الإقليمية، والأزمة التي تواجه المنطقة في ظل ما تشهده من عدم استقرار مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

السيسي يعقد بعض اللقاءات الجانبية مع قادة العالم

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض اللقاءات الجانبية مع عدد من قادة وزعماء العالم على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، أجرى حيث أجرى لقاءات جانبية مع عدد من قادة وزعماء العالم من بينهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ورئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر"، ورئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، والمستشار الألماني "أولاف شولتز"، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي "أورسولا فون ديرلاين"، ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، ومدير عام صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجييفا"، حيث تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 

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