إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنه وبمساعدة الرئيس المنتخب دونالد ترامب سينقذان الولايات المتحدة الأمريكية من الإفلاس.

ماسك يخطط لإنقاذ أمريكا من الإفلاس بمساعدة ترامب

جاء ذلك وفقا لما كتبه ماسك عبر حسابه على موقع X للتواصل الاجتماعي، معلقا على تغريدة لأحد مستخدمي الموقع بأن ماسك وترامب سينقذان الولايات المتحدة من الإفلاس، بالقول: "نعم".

وكان ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة منذ انتخابات 2016، فاز بالانتخابات الرئاسية، 5 نوفمبر الجاري، وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات، وتم إعلان فوز ترامب من قبل جميع وسائل الإعلام الرائدة المشاركة في فرز الأصوات.

وتحدثت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إلى أنصارها وأعلنت اعترافها بالهزيمة، وتحدث الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مع ترامب وهنأه بالفوز.

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