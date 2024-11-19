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رياضة

تفاصيل رسالة محمد رمضان إلى أشرف داري بسبب تصريحات والده

أشرف داري
أشرف داري

الأهلي، تحدث محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي مع أشرف داري مدافع الفريق بشأن ضرورة مطالبة والده بالتوقف عن إطلاق التصريحات المستمرة حول إصابته وإغلاق سيل التصريحات الإعلامية مؤخرا.

وقال مصدر بالأهلى إن محمد رمضان أكد للاعب أن أي أمر خاص بالإصابة يبقى من اختصاص الجهاز الطبي المخول له الحديث عن هذه الملفات.

وأوضح رمضان للاعب أن الساعات الماضية شهدت تصريحات متكررة حول إصابة اللاعب من جانب والده والحديث أيضا عن ما تردد بشأن معاناته من إصابات مزمنة، وكلها أمور تؤثر سلبا على بداية مشواره مع الفريق والذي لم يبدأ بعد بسبب الإصابة المتكررة في كاحل القدم 
 

 

من جانب آخر يخضع لاعبو الأهلي الدوليين لمران استشفائي في مران الغد بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني الليلة بمباراة بوتسوانا. 

 ويضم المنتخب من لاعبي الأهلي كل من مصطفي شوبير وعمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا. 

كما حدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم 10 ديسمبر القادم موعدا للسفر إلي الإمارات لخوض نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال ( كأس التحدي) أمام الفائز بديربي الأمريكتين المقرر له 14 من الشهر ذاته. 

قال مصدر داخل الأهلي إن غياب كريم نيدفيد لاعب الفريق غن ودية امس أمام تيم اف سي جاء بالتنسيق مع الجهاز الطبي خاصة وأن اللاعب عائد من الإصابة في عضلة السمانة وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعب من أجل تجهيزه للمرحلة القادمة. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء وفقا لبرنامج الفريق الذي يأتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها الجمعة القادم. 

ويخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لمزيد من الفحوصات الطبية في القاهرة عقب عودته من معسكر منتخب فلسطين من أجل الاطمئنان علي حالته بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة. 

وسام أبو علي 
وسام أبو علي 

بيان الاتحاد الفلسطيني حول إصابة وسام أبو علي 

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إصابة وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، وغيابه عن مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، المقرر لها على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. 

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن إصابة لاعب الأهلي عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك،.

وكان وسام أبو علي شارك في خسارة منتخب فلسطين أمام نظيره المنتخب العماني، في الجولة السابعة من التصفيات  الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. 

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الأهلي كولر أشرف داري

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