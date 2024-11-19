ضمن أعمال مؤتمر cop29، نائبة وزيرة التضامن تشارك في أعمال الاجتماع رفيع المستوى

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ممثلة عن وزارة التضامن، في أعمال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد تحت عنوان "مبادرة باكو للتنمية البشرية من أجل التكيف مع تغير المناخ".

المؤتمر عقد بمنطقة الرئاسة ضمن أعمال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop29 بالعاصمة الأذربيجانية "باكو".

تأثير تغير المناخ على التنمية البشرية

وناقش الاجتماع الرؤية الشاملة لكيفية تأثير تغير المناخ على التنمية البشرية، بما فى ذلك الصحة والتعليم والوظائف والمهارات اللائقة، فضلا عن حقوق الأطفال وقدرات الشباب، كذلك اعتماد مبادئ باكو التوجيهية بشأن صحة الإنسان والإعلان عن بيان مشترك بشأن التنمية البشرية من أجل القدرة على الصمود فى مواجهة تغيرات المناخ.

وعلى هامش اللقاء عقدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعا ثنائيا مع Azar Bayramov المدير العام لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامى، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من مجالات العمل المشتركة منها التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية.

كما شاركت نائبة وزيرة التضامن فى لقاء حول النوع الاجتماعي والتغير المناخي والنزوح بمشاركة مع المنظمة الدولية للهجرة.

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