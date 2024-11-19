مدير تعليم طما بسوهاج يفتتح تشغيل المرحلة الإعدادية بمدرسة جزيرة العتامنة للتعليم الأساسي

قام هانى الجيلانى مدير الإدارة التعليمية بطما صباح اليوم بحضور طابور الصباح وافتتاح تشغيل المرحلة الإعدادية بمدرسة جزيرة العتامنة للتعليم ألاساسى بواقع ثلاث فصول دراسية للصفوف الاول والثانى والثالث الاعدادى.

وحضر الإفتتاح محمد خضر رئيس قسم التعليم الاعدادى بالإدارة وعدد من موجهين المواد الدراسية والفنية للوقوف على جاهزية هيئة التدريس التى تم إنتدابها من المدارس المجاورة لتشغيل الفصول الثلاث فى جميع المواد.

الجيلانى يشدد على انتظام العملية التعليمية وتسليم الكتاب المدرسي

وقد شدد " الجيلانى " على إنضباط العملية التعليمية وانتظامها وتسليم الكتاب المدرسي وإجراء التقييمات فى موعدها وعدم تعنيف التلاميذ بالإضافة إلى رفع منظومة النظافة العامة ومتابعة حضور وغياب التلاميذ

مدير تعليم طما افتتاح المرحلة الإعدادية بناءا على تعليمات الوزير وتوجيهات وكيل الوزارة

يذكر أن تشغيل المرحلة الإعدادية جاء بناءًا على تعليمات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة وفاضل النحاس المدير العام بضرورة جاهزية المدرسة وإفتتاحها حرصًا على سلامة التلاميذ بالقرية وعدم قطعهم مسافات بعيدة للحصول على التعليم .

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